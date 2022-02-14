تشافي: سنقاتل ونصارع على مراكز دوري الابطال

وقال تشافي، خلال تصريحات بعد المباراة ان " النقطة إيجابية، ومررنا بلحظات جيدة في كلا الشوطين، والخصم صنع القليل من الفرص في الهجوم لكنه كان أكثر فاعلية ودفعنا ثمن ذلك وكان من الممكن أن نخسر في النهاية".وأضاف تشافي ان " البرشا ما زال في الصراع على مراكز دوري الأبطال، ويجب أن نواصل القتال، واليوم كانت مباراة قوية والمتصدر خسر على هذا الملعب، وكان بامكاننا الفوز ".وتابع "علينا أن ننتقد أنفسنا، ولا يجب أن نستقبل مثل هذه الأهداف، وكنا جيدين في الهجوم، لكن علينا أن نتحسن ونكون أكثر فعالية ".وأردف: "لو خسرنا لكانت خطوة إلى الوراء، لكن هذا ملعب صعب، لكننا لعبنا جيداً على الرغم من أننا لم نلعب بنفس الطريقة التي كنا عليها ضد أتلتيكو مدريد ".وأوضح تشافي ان "إصابة أراوخو كانت مزعجة لنا، ونفس الشيء مع طرد جيرارد بيكيه، فكلاهما خسارة لنا، وسوف نلعب باللاعبين المتاحين ".