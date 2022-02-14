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وزير الداخلية يصل إلى كربلاء
أمن
2022-02-14 | 07:53
1,989 مشاهدة
وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، إلى محافظة كربلاء.
وقال مصدر أمني، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الغانمي وصل إلى محافظة كربلاء للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة".
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