وزير الداخلية يصل إلى كربلاء

وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، إلى محافظة كربلاء.



وقال مصدر أمني، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الغانمي وصل إلى محافظة كربلاء للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة".

