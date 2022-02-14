عمليات بغداد تناقش الخطط الأمنية للزيارة الرجبية

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الفريق الركن قائد عمليات بغداد أحمد سليم، ترأس مؤتمراً أمنياً في مقر القيادة، اليوم الاثنين، وذلك بحضور قادة المقرات المتقدمة في الكرخ والرصافة ومدراء الوكالات والأجهزة الاستخبارية في العاصمة بغداد، اذ نُوقشت فيه الخطط الأمنية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الرجبية/ ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر (الكاظم) عليه السلام وذلك في الـ(25) من رجب".وأكد قائد العمليات، على "تكثيف الجهد الاستخباري وتزويد القطعات الماسكة بالمعلومات لتنفيذ العمليات الاستباقية النوعية والمتمثلة بالبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح في مختلف قواطع المسؤولية، اضافة الى متابعة عمل السيطرات عند مداخل العاصمة والتفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات".وشدد على، "تواجد القادة والآمرين بكافة مستوياتهم على رأس قطعاتهم لملاحقة عصابات داعش الإرهابية والجريمة المنظمة والعابثين بالسلم المجتمعي ومعالجة الحالات الطارئة ومكافحة الاشاعة التي قد تسبب تعكير صفو الزيارة، وتجاوز قطع اي طريق باستثناء خط سير الزائرين الكرام والتركيز الشديد على اخذ الحيطة والحذر لتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه إيقاع الأذى بأبناء شعبنا الكريم".