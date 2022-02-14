اعتقال 59 مخالفاً لشروط الإقامة شرقي بغداد

وقال اعلام القيادة في بيان، إنه "لتعزيز الامن والاستقرار لجميع مناطق العاصمة بغداد وتنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات، تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة متمثلة باللوائين (٤٢-٤٤) وخلال الممارسات الامنية من ضبط (59) شخصاً مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية ضمن قاطع المسؤولية شرقي العاصمة".وأضاف أنه "تم احالة المتهمين الى شؤون الاقامة/قسم الابعاد والاخراج بمحضر ضبط وتحري اصولي".