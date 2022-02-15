الحشد يعلن الإطاحة بثلاثة "دواعش خطرين" في الشرقاط

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من المديرية العامة للأمن والانضباط /التحقيقات والامن الوقائي في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة عناصر بتنظيم داعش الإرهابي في قضاء الشرقاط ضمن قاطع محافظة صلاح الدين".وبينت، أنه "جرت عملية القاء القبض بعد استحصال الموافقات القانونية وإصدار اوامر قبض، وقد تبين انهم تم تدريبهم ضمن ما يسمى بـ"اشبال الولاية” في تنظيم داعش الارهابي قبل عمليات التحرير وحاليا يعملون ضمن مفرزة ارهابية تعمل ضمن القاطع المذكور".