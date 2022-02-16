احباط عملية تهريب اكثر من 300 ألف قطعة ادوية في الانبار - عاجل

أحبطت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، عملية تهريب اكثر من ٣٠٠ ألف قطعة ادوية مختلفة الانواع والمناشئ في محافظة الانبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بين ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن مساعيها لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة واحباط عمليات التهريب التي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة من احباط عملية تهريب ١٦٥٠ كارتون يضم ٣٠٤٣٨٣ قطعة أدوية مختلفة الانواع والمناشئ مخبأة في شاحنة تحمل فاكهة البرتقال، بعد ان تم نصب كمين محكم لها على طريق السريع الرابط بين قضاء الفلوجة والعاصمة بغداد والقبض على سائقها".

واضاف البيان، انه "تمت احالة العجلة والادوية والسائق الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية".