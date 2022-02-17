مقتل "والي الانبار" بعملية أمنية غربي المحافظة

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "من خلال تشكيل فريق عمل من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب وشعبة استخبارات الفرقة الخامسة وكتيبة استطلاع الفرقة وباشراف مباشر من قبل مدير الاستخبارات العسكرية لغرض متابعة وجمع المعلومات الاستخبارية ومن خلال المصادر والجهد الفني والمتابعة والي الانبار مثنى خضر كامل المرعاوي المكنى ابو ملوكه".وأضافت أنه "تم هذا اليوم توجيه ضربة جوية دقيقة ادت الى مقتله والسائق المرافق له في منطقة جنوب غرب الطبعات قضاء الرطبة"، مؤكدة أنه تم العثور "بحوزتهم اسلحة مدمرة عبارة عن بي كي سي مع شرائط اعتدة ام فور ومسدس اكلول ورمانات يدوية واحزمة ناسفة جميعها مدمرة مع العجلة نوع نيسان تك قمارة وتم جلبهم من قبل القوة".