شرطة بغداد تصدر توضيحا بشأن تعرض احد الاشخاص لاطلاق نار من قبل ضابط

اصدرت قيادة شرطة العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، بشأن تعرض احد الاشخاص لاطلاق نار من قبل ضابط في منطقة ابو دشير.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، "نشرة احدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك منشور مفاده تعرض احد الاشخاص لاطلاق نار من قبل ضابط مركز شرطة ابو دشير بحجة المزاح وتود القيادة ان تحيط الرأي العام انه يوم امس تعرض احد الاشخاص الى اطلاق نار اثناء المزاح مع صديقه وتم اثر ذلك تسجيل اخبار اصولي في مركز شرطة ابو دشير".

واضاف البيان انه "لا علاقة لضابط مركز شرطة ابو دشير بالموضوع عليه اقتضى التنويه".