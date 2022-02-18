الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 200 حبة مخدرة في الرمادي - عاجل

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناءً على توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية، بملاحقة عصابات الجريمة المنظمة وباشراف ميداني من مدير شعبة استخبارات وأمن والفرقة العاشرة، تمكنت قوة مشتركة من الفوج الأول اللواء ٣٨ وفصيل استطلاع اللواء و قسم المخدرات والشؤون العقلية/ الرمادي، من القاء القبض على احد تجار المخدرات وبالجرم المشهود وبحوزته ٢٠٠ حبة مخدرة في منطقة ابو طيبان بمدينة الرمادي".واضافت، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق احكام المادة ٢٨ مخدرات."