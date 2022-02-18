بارزاني ووزير الدفاع الإيطالي يشددان على التنسيق لمواجهة الإرهاب

وقال مكتب بارزاني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن بارزاني، التقى مساء اليوم الجمعة، وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، وذلك خلال المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن.وجرى خلال اللقاء، "التباحث حول الوضع العام في العراق، إلى جانب العلاقات بين إقليم كوردستان وإيطاليا. كذلك تم التشديد على ضرورة التنسيق بين الجانبين لمواجهة الإرهاب وإحلال الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة".