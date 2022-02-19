حصيلة الواجبات الامنية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة خلال أسبوع

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم السبت، حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للفترة من 2022/2/11 ولغاية 2022/2/18:

حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة والتي كانت باشراف مباشر من قبل الفريق عماد محمد محمود وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للفترة من 2022/2/11 ولغاية 2022/2/18: 1- تنفيذ اوامر قبض 1523 2- القبض مطلقي العيارات النارية 19 3- احالة متهمين الى المحاكم 222 4- القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 321 5- ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 9 6- اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 355 7- اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 560 8- مضاها طبعات الاصابع 84 9- عدد طالبي النجدة 1569 10- حالات العنف الاسري 66 11- فض مشاجرات 881 12- ضبط عجلات مطلوبة 84 13- تبرع بالدم 28 14- القبض على المتسولين 949 15- القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 16 16- القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 536 17- طبع لوحات السيارات 22644 18- اصدار اجازات السوق 15159 19- اصدار سنوية السيارات 32788 20- مرافقة البعثات التنقيبية الاثارية 14

