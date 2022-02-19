بالارقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشوؤن الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها للفترة (10 الى 17) / 2 / 2022.

الحصيلة ادناه: