بالارقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
21
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
21
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
08:40 PM
الى
09:40 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ماني يكشف أحاديثه مع صلاح بعد النهائي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
بالارقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات
أمن
2022-02-19 | 05:35
المصدر:
السومرية نيوز
388 مشاهدة
أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشوؤن الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها للفترة (10 الى 17) / 2 / 2022.
الحصيلة ادناه:
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
حصيلة
واجبات
+A
-A
آخر الاخبار
09:33 | 2022-02-19
09:33
سياسة
العراق وإيران يناقشان مفاوضات فيينا بشأن البرنامج النووي
09:31 | 2022-02-19
09:31
سياسة
بالوثيقة.. وزير المالية يخاطب البرلمان: مستعد للتعاون في إطار الدستور
09:24 | 2022-02-19
09:24
سياسة
اختتام أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي في القاهرة
المزيد
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
"فصل عشائري" يتحول الى حلبة مصارعة جنوبي العراق (فيديو)
محليات
36.55%
06:40 | 2022-02-18
"فصل عشائري" يتحول الى حلبة مصارعة جنوبي العراق (فيديو)
06:40 | 2022-02-18
الصدر يقدم مقترحات بشأن سعر "صرف الدولار"
سياسة
23.88%
11:01 | 2022-02-17
الصدر يقدم مقترحات بشأن سعر "صرف الدولار"
11:01 | 2022-02-17
إنخفاض بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية
محليات
20.57%
01:26 | 2022-02-19
إنخفاض بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية
01:26 | 2022-02-19
التيار الصدري يرد على وزير المالية
محليات
18.99%
11:54 | 2022-02-18
التيار الصدري يرد على وزير المالية
11:54 | 2022-02-18
المزيد
أمن
مقتل امرأة داخل دارها شرقي بغداد
مقتل امرأة داخل دارها شرقي بغداد
القبض على احد المتورطين باستهداف مقر حزب "تقدم" في الأنبار
06:08 | 2022-02-19
حصيلة الواجبات الامنية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة خلال أسبوع
05:28 | 2022-02-19
عمليات بغداد تنوه عن تفجير مسيطر عليه
02:33 | 2022-02-19
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
ما الذي يجري في ميسان؟
خروقات أمنية
خروقات أمنية
خصومات سياسية
خصومات سياسية
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.