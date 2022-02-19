ضبط مضافات وعبوات لداعش في كركوك

وقال رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرقة المشاة الآلية الثامنة، من خلال اللواء المشاة الخامس والأربعين وفوج مغاوير القيادة وبإشراف قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة كركوك، الفريق الركن علي الفريجي، شرعت بواجب بحث وتفتيش في وادي الشاي، نتج عنه العثور على مضافتين، وعبوة ناسفة عبارة عن برميل مملوء بمادة TNT، تابعة لعناصر داعش الإرهابي".وأشار إلى "معالجة المواد المذكورة من قبل هندسة ميدان القيادة".