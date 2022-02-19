شرطة ميسان تكشف حقيقة مقتل شخصين في المحافظة

نفت مديرية شرطة ميسان، الأحد، مقتل شخصين بهجوم مسلح في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل خبرين، الاول عن تعرض أحد المواطنين الى عملية اغتيال في إحدى مناطق مدينة العمارة منطقة حي النداء، حيث تؤكد مديرية شرطة محافظة ميسان ان هذا الخبر عارٍ من الصحة"، مشيرة الى أن "الخبر الصحيح هو حدوث مشاجرة بين شخصين وتعرض أحدهم لإصابة نتيجة إطلاق نار ونقله على الفور للمستشفى".

وأضافت "وفي خبر آخر وأنباء كاذبة تحدثت عن اغتيال شاب من قبل مجهولين بواسطة دراجة نارية في قضاء الكحلاء حيث أن الشاب تمت اصابته بمنطقة الساق ونقل على أثرها الى المستشفى لتلقي العلاج".