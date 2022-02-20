رئيسا أركان الجيش وجامعة الدفاع الايرانية يبحثان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

وذكرت وزارة الدفاع في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "يارالله استقبل في مقر الوزارة رئيس جامعة الدفاع في الجمهورية الإسلامية الايرانية والوفد المرافق له، بحضور رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا ومدير التدريب العسكري من الجانب العراقي".واضاف ان" الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تبادل الخبرات وتطوير القدرات بين المؤسسات التعليمية العراقية والايرانية".من جانبه، قدم الوفد الايراني الشكر والتقدير الى رئيس أركان الجيش على حسن الاستقبال، مثمناً جهود المؤسسة العسكرية بكافة صنوفها لما وصلت اليه من تطور كبير في جميع مفاصلها.