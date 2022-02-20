القبض على 22 سورياً تسللوا عبر الحدود باتجاه الموصل

وقالت الهيئة في بيان، ان "العملية جاءت بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص تسللوا من الأراضي السورية باتجاه مدينة الموصل، مبينا ان "قوة من اللواء 53 وبمشاركة الاستخبارات قامت بنصب كمين محكم، نجحت خلاله من إلقاء القبض على 22 شخصا يحملون الجنسية السورية تسللوا عبر الحدود ينوون الدخول الى مدينة الموصل".