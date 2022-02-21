الإطاحة بتاجر مخدرات في نينوى

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، اعتقلت تاجر مخدرات في قضاء تلعفر في محافظة نينوى".وتابع البيان، "باشرت مفرزة من معاونية الاستخبارات والمعلومات مديرية المعلومات العامة، قسم معلومات نينوى وقوة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي تتألف من ٥ مفارز بالعملية وتمكنت من تنفيذ أمر القبض بحق المتهم ص ح ص، والمطلوب وفق احكام المادة ٢٨ لمديرية مكافحة المخدرات شعبة مخدرات تلعفر".