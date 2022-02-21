أُجبرت على الزواج من رجل مسن.. إحباط محاولة انتحار فتاة هاربة من ذويها

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت من إحباط محاولة انتحار لفتاة هاربة من ذويها بسبب إجبارها على الزواج برجل مسن، وإيقاف (٤) حالات عنف أسري بحق فتيات وأطفال وامرأة مسنة من قبل ذويهم في محافظات بابل والبصرة وديالى وذي قار والأنبار".واضاف البيان أن "الشرطة المجتمعية اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بعد أن قدمت الدعم النفسي والمعنوي للضحايا، وحثت ذويهم على رعايتهم والعناية بهم وحل مشاكلهم بالحوار والتفاهم بعيدا عن العنف والإكراه".