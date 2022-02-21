إحباط محاولة تسلل 22 سورياً الى العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن إحباط محاولة تسلل 22 سورياً الى غربي نينوى.

وقالت الخلية في بيان، إنه "ضمن مهامها لتامين الحدود العراقية السورية مع بقية القطعات الماسكة واستناداً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15 أحد مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية ممثلة بالفوج الثاني لواء المشاة 73 وقوة من لواء 53 حشد شعبي اسفرت عن احباط عملية تسلل 22 شخصاً يحملون الجنسية السورية قدموا من قرية قضاعة السورية باتجاه قرية رجم العبد العراقية غربي نينوى".

وأضافت أنه "تم القاء القبض عليهم وعلى الشخص الذي قام بنقلهم وهو من سكنة نينوى"، مشيرة الى أنه "بعد الانتهاء من كافة الاجراءات الاصولية بحقهم سيتم اعادتهم للاراضي السورية".