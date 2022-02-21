أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن اعتقال "سارق" في الكاظمية صرخ "حزام ناسف".

وقالت القيادة في بيان، إنه "مع اقتراب زيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام وضمن الخطط المرسومة لتأمين الحماية لها، ومن خلال تفعيل المعلومة الاستخبارية ونشر مفارز محاربة الشائعات، تمكن أبطال الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع المفارز أعلاه من احباط محاولة أحد السراق بعد قيامه بسرقة حقيبة احد المواطنين ومحاصرته وسط جموع الزائرين في مدينة الكاظمية المقدسة".

وأضافت أن "المعتقل افتعل شائعة صارخاً "حزام ناسف" إلا أن يقضة أبنائكم في مفارز مكافحة الشائعات حالت دون تحقيق مأربه وتم إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة".