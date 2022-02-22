العمليات المشتركة تصدر توجيهات جديدة بشأن زيارة الامام الكاظم (ع)

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، توجيهات جديدة بشأن زيارة الامام موسى ابن جعفر الكاظم (ع).





وبحسب البيان، أكد نائب العمليات المشتركة، على ضرورة متابعة تنفيذ الخطة من قبل القادة والامرين حصرا بكافة تفاصيلها"، مشدداً على "غلق جميع الثغرات المؤدية الى طرق تنقل الزائرين من خلال وضع فلاتر التفتيش وحماية نقاط الاركاب والترجل بغية ضمان انسيابية حركة ونقل الزائرين". وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الفريق اول ركن نائب قائد العمليات المشتركة ترأس مؤتمراً امنياً تنسيقياً لمتابعة تنفيذ خطة حماية الزيارة الرجبية في مقر قيادة الفرقة الثانية شرطة اتحادية، بحضور الفريق الركن قائد عمليات بغداد والفريق قائد قوات الشرطة الاتحادية وقادة المقرات المتقدمة في الكرخ والرصافة وذلك للاطلاع على سير تنفيذ الخطة والاجراءات المتخذة لتطبيقها على ارض الواقع".وبحسب البيان، أكد نائب العمليات المشتركة، على ضرورة متابعة تنفيذ الخطة من قبل القادة والامرين حصرا بكافة تفاصيلها"، مشدداً على "غلق جميع الثغرات المؤدية الى طرق تنقل الزائرين من خلال وضع فلاتر التفتيش وحماية نقاط الاركاب والترجل بغية ضمان انسيابية حركة ونقل الزائرين".

ونوه على، "الاستمرار بالعمليات الاستباقية والبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح ضمن منطقة الكاظمية المقدسة والمناطق المحيطة بها ، كما وجه بتفعيل الجهد الاستخباري ومعالجة الحالات الطارئة بتدخل القادة والآمرين بشكل فوري وسريع ومكافحة الشائعات بكافة انواعها حفاظاً على سلامة الزائرين".



واكد على "اخذ الحيطة والحذر لتفويت الفرصة على كل من يحاول تعكير صفو الزيارة او الحاق الاذى بالزائرين الكرام، وفي ذات الشإن وجه بضرورة التنسيق مع الدوائر الخدمية والجهات الساندة لتقديم افضل الخدمات طيلة ايام الزيارة".