الموقف المروري.. قائمة الطرق المقطوعة في بغداد

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية باشرت بقطع الطرق الجانبية ابتداءً من ساحة الطاقة الذرية قرب قضاء المدائن بالكامل، فيما قطعت من جهة اليمين باتجاه جسر ديالى القديم باتجاه تقاطع الزعفرانية وتقاطع معسكر الرشيد وتقاطع الزيوت وشارع وساحة عقبة بن نافع حتى تقاطع البدالة، بينما خصصت جهة اليسار ذهاباً واياباً للسيارات".وأشار إلى "قطع جسر الائمة بالكامل، بالإضافة إلى قطع تام في منطقة الاعظمية يبدأ من ساحة عنتر وجسر الائمة ذهاباً واياباً وتبقى الضرورات الامنية".