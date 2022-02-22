إصابة شخص بإطلاق نار شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإصابة شخص بإطلاق نار شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "إطلاق نار مجهول المصدر تسبب بإصابة شخص داخل منزله ضمن قضاء التاجي".

وأضاف المصدر أن "الدوريات تجري عملية تفتيش بحثا عن المصدر".