Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بعد خروج العراق منه.. ماذا ينص "الفصل السابع"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

لائحة بالطرق المقطوعة في بغداد بعد توافد الزائرين الى الكاظمية

أمن

2022-02-23 | 04:02
لائحة بالطرق المقطوعة في بغداد بعد توافد الزائرين الى الكاظمية
9,588 مشاهدة

كشفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، عن طرق سير الزائرين التي تم قطعها امام سير العجلات والدراجات بكافة أنواعها وبضمنها الـ (تكتك، الستوتة) داخل العاصمة بغداد ضمن خطة الزيارة الرجبية.

ونوهت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، عن اهم الطرق التي تــم قطعها امـــام سير العــجلات والدراجات بكـــافة أنواعها وبضمنها الـ (تكتك، الستوتة) والتي من المحتمل قطعها حسب كثافة الزوار، داعية الى تجنب تلك الطرق.

اولاً طرق قاطع الكرخ:

1-ساحة شهداء البياع-تقاطع البياع-مجسر القادسية -النسور-تقاطع دمشق -شارع مطار المثنى-ساحة عدن.

2-شارع 9 نيسان حي العامل -جسر حي العامل باتجاه نفق الشرطة -شارع الربيع -ساحة عدن.

3-جسر الصرافية -تقاطع براثا -شارع براثا- ساحة عبد المحسن الكاظمي

4-جسر الشعب الشعلة-تقاطع الصدرين -جكوك- تقاطع جده –الكاظمية.

ثانياً طرق قاطع الرصافة:
1. تحويل الطريق القادم من محافظة واسط "سيطرة اللج" باتجاه مركز قضاء المدائن متوجها الى ساحة سلمان باك.
2. قطع الطريق من تقاطع بدالة العلوية في الكرادة باتجاه ساحة كهرمانة وساحة الفردوس شارع السعدون حتى نفق التحرير باتجاه ساحة الخلاني.
3. قطع الطريق من مجسر الابتسام والمؤدي الى ساحة بيروت والى ساحة الموال.
4.عند تزايد عدد الزائرين في الايام القادمة سوف يتم قطع الطريق القادم من فلكة النصر مرورا بمناطق العبيدي والكمالية تقاطع المشتل بلديات حتى تقاطع الكهرباء ثم مخازن السمنت ثم ساحة وهران تقاطع النخيل باتجاه شارع فلسطين ولجانب واحد للزائرين والاخر للعجلات.
5. قطع الطريق ولجانب واحد من جسر ديالى القديم الزعفرانية طريق معسكر الرشيد بتجاه شارع المشن تقاطع عقبة بن نافع.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:30 | 2022-02-23 07:30
07:19 | 2022-02-23 07:19
07:18 | 2022-02-23 07:18
المزيد
اعلان
تقسيم
تقسيم
تبقى واحدة
تبقى واحدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.