بعد دقائق على ارتكابئه جريمته.. الإطاحة بقاتل لثلاثة اشخاص في واسط

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بجهود ومهنية عالية وخلال وقت قياسي وبعد خمس دقائق من تلقي اخبار عن حادث قتل (3) اشخاص ،كشفت مديرية شرطة واسط والاجهزة الاستخبارية المتواجدة في محافظة واسط ملابسات الحادث والقت القبض على المتهم ".واضافت، ان"قائد شرطة محافظة واسط اللواء الحقوقي احمد صالح الزركاني وجه بتشكيل فريق عمل ، وعلى الفور تم اعتقال المتهم ومواجهته بالادلة المتوفرة ضده والذي اعترف بالتهمة المسندة اليه".واشارت الى، انه" تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصوليا".