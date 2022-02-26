بالارقام.. حصيلة نوعية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحصيلة كالاتي:
1 تنفيذ اوامر قبض 1522
2 القبض مطلقي العيارات النارية 19
3 احالة متهمين الى المحاكم 317
4 القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 230
5 ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 16
6 اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 324
7 اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 616
8 مضاهات طبعات الاصابع 73
9 عدد طالبي النجدة 1688
10 حالات العنف الاسري 57
11 فض مشاجرات 1123
12 ضبط عجلات مطلوبة 75
13 تبرع بالدم 23
14 القبض على المتسولين 1271
15 القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 22
16 القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 743
17 طبع لوحات السيارات 22644
18 اصدار اجازات السوق 15159
19 اصدار سنوية السيارات 32788
20 مرافقة البعثات التنقيبية الاثارية 18