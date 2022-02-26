بالارقام.. حصيلة نوعية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحصيلة كالاتي:1 تنفيذ اوامر قبض 15222 القبض مطلقي العيارات النارية 193 احالة متهمين الى المحاكم 3174 القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 2305 ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 166 اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 3247 اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 6168 مضاهات طبعات الاصابع 739 عدد طالبي النجدة 168810 حالات العنف الاسري 5711 فض مشاجرات 112312 ضبط عجلات مطلوبة 7513 تبرع بالدم 2314 القبض على المتسولين 127115 القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 2216 القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 74317 طبع لوحات السيارات 2264418 اصدار اجازات السوق 1515919 اصدار سنوية السيارات 3278820 مرافقة البعثات التنقيبية الاثارية 18