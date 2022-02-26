بحوزته مخدرات.. الشرطة تطيح بسارق 16 دراجة نارية في كربلاء

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "، بعد تلقيها شكاوى من مواطنين بخصوص السرقات، وجه قائد شرطة كربلاء اللواء احمد علي زويني بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الإجرام وثلة من الضباط والمنتسبين ، وبعد المراقبة الدقيقة ومعلومات المصادر وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى ، تم الوصول إلى السارق وبعد اخذ الموافقات القضائية تم نصب كمين محكم له والقاء القبض عليه بالجرم المشهود أثناء قيامه بسرقة دراجة نارية".وأضافت، أنه "بعد تفتيشه تم ضبط كمية من الحبوب المخدرة بحوزته ، حيث أعترف صراحة بالسرقات المتعددة التي قام بها بعد مواجهته بالأدلة التي تدينه ، كما تم اجراء كشف الدلالة وجاءت مطابقة لاعترافاته ، وتم إحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون".