المرور تعلن نجاح خطة الزيارة وتكشف عن الطرق المغلقة والمفتوحة في بغداد

وقال مدير اعلام المرور العقيد الياس خضير في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الجميع مستنفر اليوم من قوات امنية ومرور وامانة بغداد"، لافتا الى ان "نجاح خطة الزيارة هو نجاح للجميع".وأضاف خضير أن "خطة الزيارة كانت جيدة قياسا بالسنوات السابقة"، مبينا أن "القطوعات لم تؤثر على حركة سير الزائرين".وأشار الى أن "جميع الطرق سيتم فتحها خلال الساعات المقبلة بالتعاون مع امانة بغداد".وتابع مدير اعلام المرور، "تم فتح 80% من الطرق والشوراع في جانب الرصافة باستثناء شوارع مدينة الاعظمية".وأردف، "ايضا تم فتح الطرق في جانب الكرخ باستثناء الملاصقة لمدينة الكاظمية المقدسة".