الأمن الوطني يعلن نجاح الخطة الاستخبارية الخاصة بالزيارة الرجبية

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، أعلن نجاح ضباط ومنتسبي الجهاز بالتعاون مع الأجهزة الامنية كافة بتأمين محاور سير الزائرين لأداء زيارة الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام ) في ذكرى استشهاده من دون تسجيل خروقات أمنية تذكر".وأكد الشطري، وفق البيان، أنَّ "مفارز الجهاز اشتركت وبالتنسيق مع قيادتي العمليات المشتركة وبغداد بخطة الإنتشار والمراقبة وتنفيذ العمليات الإستباقية في مختلف المناطق لتأمين خطوط سير الزائرين وعدم إعطاء فرصة لتهديد أمن الزائرين".