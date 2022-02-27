تزامنا مع الزيارة الرجبية.. الاقامة تقبض على اكثر من 600 مخالفا

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بالتزامن مع ذكرى زيارة استشهاد الامام موسى الكاظم (عليه السلام) ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت مديرية الإقامة التابعة لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد وجهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وخلال الأسبوعين الماضيين ،من القاء القبض على (635) من الاجانب المخالفين لقانون الاقامة وتسفيرهم خارج العراق".واضافت ان "عملية إلقاء القبض جاءت بعد تنفيذها عدد من الممارسات الامنية الاستباقية للتحري عن المخالفين الاجانب ضمن المناطق المؤدية الى الكاظمية في جانبي الكرخ ،الرصافة ، وتشديد الاجراءات في مداخل السيطرات".