الإطاحة بداعشي حاول دخول بغداد واعتقال عصابة لتهريب النفط

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "لتعزيز الامن والاستقرار لجميع مناطق العاصمة بغداد وبهدف فرض هيبة الدولة وسلطة القانون وملاحقة العناصر الإرهابية والجريمة المنظمة والخارجين على القانون بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد، تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على ارهابي اثناء محاولة دخوله الى منطقة الغزالية غربي بغداد واعترف بإنتمائه الى عصابات داعش الارهابية/ولاية الانبار والمكنى (ابوعثمان) خلال التحقيق الاولي جاء ذلك خلال الممارسات الامنية في سيطرة (الشهيد المقدم عقيل)".وعلى صعيد اخر، "تمكنت قوة من اللواء الاول الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من جهاز الامن الوطني/مكتب النهروان ومفرزة من مديرية شرطة الطاقة من ضبط عصابة تتكون من (٤) اشخاص لتهريب النفط الخام ومصادرة الاسلحة غير المرخصة التي بحوزتهم وذلك بعد كمين محكم نصب لهم وبالجرم المشهود من خلال ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجدهم في مخزن لبيع مادة (التبن/علف المواشي) يستخدم للتمويه وجد بداخله مكان لسحب (النفط الخام) من الانبوب مباشرةً ضمن منطقة الهولندية بجانب الرصافة".وأشار البيان الى انه "تم احالة المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم وفق القانون العادل".