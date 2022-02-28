القبض على صاحب "بار متنقل" في بغداد - عاجل

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قوة من الفوج الثاني اللواء ٤٤ فرقة المشاة الحادية عشرة، تمكنت من ضبط شخص يتاجر بالمشروبات الكحولية غير المجازة وبيعها بشكل (بار متنقل) بصحبة عجلته نوع (سايبا) ضمن منطقة سبع ابكار شرقي العاصمة بغداد".وفي السياق، أعلنت قيادة عمليات بغداد، "تمكن قوة من الفوج ذاته وبالاشتراك مع مفرزة من مكتب استخبارات الاعظمية ومفرزة من شعبة مكافحة المخدرات، تمكنت من القاء القبض على متهم يتاجر بالاسلحة غير المرخصة والمواد المخدرة وبالجرم المشهود".وتابعت، "حيث ضبط بحوزته (١.٢٢٩غم) من مادة الكريستال المخدرة مع حبوب مخدرة واجهزة للتعاطي وميزان الكتروني عدد(٣) ومواد اخرى اضافة الى الاسلحة المختلفة (بنادق عدد (٣) بندقية ، ومسدسات عدد (٤) مسدس مع كمية من الاعتدة ومخازنها".وأوضحت، أن "العملية تمت بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجد المتهم ضمن قاطع المسؤولية في منطقة الاعظمية".وأشارت القيادة إلى أنه "تمت احالة الملقى القبض عليهم مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".