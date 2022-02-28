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بعد الاعتداء على مراسل السومرية.. وزير الداخلية يصدر توجيهاً

أمن

2022-02-28 | 08:32
بعد الاعتداء على مراسل السومرية.. وزير الداخلية يصدر توجيهاً
3,075 مشاهدة

أصدر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، توجيهاً عقب اعتداء قوة أمنية على مراسل السومرية وصحافيين آخرين، خلال تغطية حادث حريق مستشفى الهندية العام بمحافظة كربلاء.

وقالت الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بالتزامن مع حادث الحريق الذي اندلع يوم أمس داخل ردهة الباطنية للنساء في مستشفى الهندية بمحافظة كربلاء المقدسة، تابع وزير الداخلية عثمان الغانمي الإجراءات التي شرعت بها فرق الدفاع المدني في مكافحة هذا الحريق، وإخلاء المتواجدين في المستشفى، وعمل الأجهزة الأمنية المختصة أيضاً".

كما تابع بشكل شخصي، "ما حصل من قبل المنتسبين في شرطة محافظة كربلاء مع بعض الإعلاميين والصحفيين الذين كانوا يعملون على تغطية هذا الحادث".

ووجه الغانمي، بحسب البيان، "باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتم التواصل من قبل دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، ومدير المكتب الإعلامي للوزير مع الإعلاميين والصحفيين وبيان موقف الوزير والإجراءات اللازمة التي تم اتخاذها، كما كان هناك تواصل مع هيئة الإعلام والاتصالات بهذا الشأن".

وشدد الغانمي، على "دعم الأسرة الصحفية، كونها خير سند وعون للقوات الأمنية في مختلف المجالات والظروف".

وكان مكتب الغانمي، قد أكد للسومرية نيوز، أن "وزير داخلية سيتابع بشكل شخصي موضوع الأعتداء الذي طال مراسل قناة السومرية وعدد من الصحفيين من قبل عناصر تابعين لقيادة شرطة كربلاء".

وفي وقت سابق من مساء الاحد، اعتدت قوة أمنية، على مراسل قناة السومرية الفضائية، وصحافيين آخرين، خلال تغطية حادث حريق مستشفى الهندية العام بمحافظة كربلاء.

وقال مراسلنا، إنه برفقة مجموعة من الصحافيين تعرضوا لاعتداءٍ بالضرب، واستخدام العصا الكهربائية تجاههم، بالإضافة إلى منعهم من التصوير؛ وذلك خلال تغطية حادث حريق مستشفى الهندية العام ب‍محافظة كربلاء.
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