كربلاء.. الاطاحة بمتهمين بالقتل مطلوبين الى محكمة ميسان

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة الاستخبارات وفي ساعات متاخره من الليل نفذت واجب ضمن قاطع الشبانات في محافظة كربلاء المقدسه اثمر عن القاء القبض على اربعه متهمين وفق احكام المادة 406 عقوبات مطلوبين الى محكمه تحقيق ميسان".واضاف ان "المتهمين مطلوبين عن دعوى قتل احد الاشخاص وفارين من المحافظه المذكوره الى محافظة كربلاء وبعظهم يتحركون بهويات واسماء مزوره".واشار المصدر الى انه "تمت احالتهم للقضاء لتنفيذ القانون بحقهم".