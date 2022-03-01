القبض على 3 متورطين بالقتل العمد في ميسان - عاجل

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم شرطة قضاء قلعة الصالح بالاشتراك مع استخبارات ومكافحة الارهاب وبإمرة العقيد الحقوقي اوراس عزيز رسن مدير قسم شرطة القلعة، تمكنت من إعتقال (ثلاثة) متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة ( 406 ) من قانون العقوبات (القتل العمد) ، وذلك من خلال عمليات تحري وملاحقة منفصلة اعتمدت على معلومات دقيقة عن أماكن تواجدهم".وأشارت إلى أنه "تم تنفيذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصولياً".