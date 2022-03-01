وزير الداخلية يصل تونس

وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية تونس.



وقالت وزارة الداخلية في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، إن الغانمي "وصل جمهورية تونس مع الوفد المرافق له لحضور اجتماع مجلس وزارة الداخلية العرب".

