اعتقال "إرهابي" بعملية أمنية في كركوك

أعلنت الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، عن اعتقال "إرهابي" بعملية أمنية في محافظة كركوك.

وقالت الشرطة في بيان، إنه "تأكيداً لتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية بمتابعة المطلوبين من الارهابيين والخارجين عن القانون وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكن اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية ووفقا لمعلومات وجهد استخباري متميز من القبض على أحد المطلوبين وفق الماده ٤ إرهاب في قرية المحراك بكركوك".

وأضاف البيان أنه "في ذات السياق وضمن قاطع مسؤولية اللواء الآلي الاول في منطقة الرضوانية ببغداد تمكنت المفارز الأمنية بالإشتراك مع مكتب اجرام حي العامل من إلقاء القبض على مطلوب وفق المادة ٤٤٤ سرقة".