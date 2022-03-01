مقتل مواطن بسبب "شجار" في الكوفة

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل مواطن بسبب "شجار" في الكوفة بمحافظة النجف.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مواطناً قتل مساء اليوم في منطقة المعمل بقضاء الكوفة". وأضاف المصدر أن "القتل حدث بسبب شجار اطفال تطور إلى استخدام الاسلحة الخفيفة".