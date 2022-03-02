برئاسة الشمري..العمليات المشتركة تعقد اجتماعا لرفع مستوى أداء العمل الأمني والاعلامي (صور)

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري ترأس اجتماعاً لخلية الإعلام الأمني، لمناقشة مجمل العمل ومراجعة الخطط والمهام التي تقوم بها الخلية من أجل إيصال الأخبار والنشاطات المتعلقة بعمل مفاصل القوات الأمنية".وأضاف، أن "الشمري وجَّه بالعديد من التوصيات التي من واجبها رفع مستوى أداء العمل في الإعلامي والأمني".وتابع "كما جرى بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين الخلية وجميع مفاصل الأجهزة الأمنية، والتواصل الدائم مع الإعلاميين والصحفيين وتسهيل مهمة عملهم، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم".وأشار إلى، أنَّ "المجتمعين ناقشوا العديد من المواضيع التي تخصُّ تطوير عمل خلية الإعلام الأمني خاصة في الجوانب الفنية".