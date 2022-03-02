البرلمان يتعهد بوضع التخصيصات المالية اللازمة لدعم ملف التسليح

وقال الزاملي في كلمة كلمة القاها خلال افتتاح معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية العراقية بدورته العاشرة، على معرض بغداد الدولي، وفق بيان لمكتبه ورد لـ السومرية نيوز، إنه "لا مأمن ولا ملجئ من الاطماع الخارجية القائمة على التسلط والنفوذ والهيمنة، وكذلك من خطر التطرف والارهاب الا ببناء مؤسسة عسكرية وامنية قوية تمتلك القدرات، والخبرات، والمعدات الكافية للدفاع عن الوطن، داعيًا الجهات الامنية الى الاستفادة من الخبرات المحلية والاجنبية في تطوير القدرات وخصوصًا ما يتعلق بالاتصالات والتقنيات المتطورة".دعا الزاملي، وزارتي الداخلية والدفاع الى "تقديم رؤية استراتيجية شاملة تحدد الأولويات لتطوير المؤسسة العسكرية والأمنية في مجالات التسليح والتدريب والتطوير، مؤكدًا ان مجلس النواب سيضع التخصيصات المالية الكافية لدعم التسليح والتصنيع الحربي والتكنولوجي وبما يسهم في الدفاع عن حدود الوطن ومقدراته".