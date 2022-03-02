الحشد يغلق مقراً ينتحل صفته في كربلاء (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مكتب كربلاء المقدسة للمديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، أغلق اليوم الاربعاء، مقراً وهمياً يدّعي الانتساب للحشد".وجرت عملية ضبط المقر وإغلاقه، وفق البيان، "من قبل مكتب كربلاء المقدسة للمديرية العامة للأمن والانضباط بالتنسيق مع قيادة عمليات كربلاء"، مشيراً إلى أنه "تمت مصادرة محتويات المقر الكائن قرب بحيرة الرزازة".