اعتقال "لصوص الفجر" شمالي بغداد

أعلنت مديرية شرطة النجدة، الأربعاء، عن اعتقال شخصين اطلقت عليهما تسمية "لصوص الفجر" شمالي بغداد.

وقالت النجدة في بيان، إنه "تم ملاحظة شخصين من قبل دورية نجدة الاعظمية احدهما يدفع دراجة ضمن الخط السريع قرب مدخل منطقة (الكم) وأثناء الترجل من قبل آمر الدورية قاما بالفرار وتم ملاحقتهما داخل الازقة في منطقة راغبة خاتون (الكم)".

وأضافت أن "احد الاشخاص المتهمين كان يحمل مسدس قام باطلاق النار باتجاه طاقم دورية النجدة"، مشيرة الى أنه "تم ضبط مسدس غير مرخص مع مخزن واحد مع ثلاث اطلاقات مع مقص كبير لقطع زناجيل السلاسل الحديدية واقفال المحال التجارية".