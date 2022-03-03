سرق 15 مليون دينار.. القبض على متهم محكوم غيابيا في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الكرامة لمكافحة الإجرام تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب، صادر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة سبع سنوات وفق احكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات، لقيامه بسرقة مبلغ قدره ١٥ مليون دينار من داخل محل تجاري ضمن قاطع الرصافة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه اصوليا".إلى ذلك، "ألقت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية، ومنازل سكنية، ودراجات نارية، ودراجات التك تك، ومتهمين آخرين مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة اجرام بغداد في جانبي الكرخ والرصافة".وأشار البيان الى، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".