بغداد.. عملية سرقة تكشف متهم محكوم وفق جرائم الارهاب - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية واثناء تنفيذ ممارسة أمنية لتدقيق الاشخاص والعجلات المطلوبة ومتابعة ثبوتيات العجلات والدراجات ، تمكنت من إلقاء القبض على مشتبه به يستقل احدى الدراجات النارية المسروقة وبعد تدقيق المعلومات تبين انه محكوم غيابيا وفق احكام المادة ٤ ارهاب وحسب مقتبس الحكم الصادر من رئاسة محكمة جنايات الكرخ الثالثة".وتابعت، "تم تسليم المتهم اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه".