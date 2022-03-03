الاتحادية تعثر على اسلحة من مخلفات داعش في كركوك

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من مقر اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية نفذت واجب تفتيش للمنطقة المحصورة بين قرى كواز عرب ومراطة الكبيرة والخبازة بقضاء الحويجة في كركوك".واضافت انه "تم خلال العملية العثور على 3 صواريخ قاذفة و3 عبوات ناسفة عبارة عن جليكان سعة ٥ لتر بالإضافة الى مسطرة تفجير من مخلفات العصابات الارهابية".واشارت القيادة الى انه "تم معالجت المضبوطات من قبل مفرزة هندسة الفرقة" .