هيئة الحشد الشعبي تحدد موعد التحاق الوجبة الاولى من المفسوخة عقودهم

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مديرية المالية العامة للحشد وبتوجيه من رئيس الهيئة فالح الفياض، أكملت توزيع الجرحى وخريجي الدورة الاولى من المفسوخة عقودهم على قواطع العمليات و تشكيلات الهيئة".وأوضح البيان انه، "تم تحديد الأسبوع المقبل موعداً لإرسال رسائل استقبالهم في الويتهم ومديرياتهم الجديدة حيث يتم تسليمهم بطاقة [الكي كارد]".