الإعلام الأمني: ضبط وكرين للارهابيين في محافظتين

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استمرارا للعمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال المتابعة الميدانية لقواطع المسؤولية ، واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، أسفرت عن ضبط وكرين لعصابات داعش الارهابي احتوتا على اكداس للعتاد من مخلفات تلك الزمر الارهابية ، حيث وجد داخل الوكر الأول في قضاء الحويجة ضمن محافظة كركوك (٢٠) قنبرة هاون عيار ٦٠ ملم و(٥) صواريخ كاتيوشا محلي الصنع وعددٍ كبير من مخازن الكلاشنكوف و (٥٠٠) اطلاقة عتاد خفيف، اما الوكر الثاني بداخله (٢٠) مسطرة تفجير وعبوتان ناسفتان ومخازن عتاد ومواد لوجستية مختلفة".واضافت انه "استنادا لمعلومات احد المواطنيين تم ضبط صارخ حربي يبلغ طولة (٢٣٠ سم) في قضاء بلد روز ضمن محافظة ديالى .واشارت الخلية الى انه "تم ردم الوكرين ورفع المواد المتفجرة المضبوطة من قبل الجهد الهندسي المرافق دون حادث يذكر".