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بسلاح غير مرخص.. منتسب في الجيش يطلق النار على جسر الجادرية
أمن
2022-03-04 | 15:46
7,120 مشاهدة
افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بقيام منتسب في الجيش باطلاق العيارات النارية من خلال سلاحه الشخصي الغير مرخص على جسر الجادرية وسط بغداد.
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