لديها ثلاثة اطفال.. امرأة تنتحر بشنق نفسها في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان " امرأة لديها ثلاثة اطفال من اصول كردية تسكن محافظة كركوك انتحرت باسلوب الشنق داخل منزل ضمن حي التراث في منطقة البلديات شرقي بغداد".واضاف ان " التحقيق الميداني مع زوجها المدعو (ع.ع) تولد ١٩٨٥ عمله كاسب، والذي افاد ان زوجته اتصلت به هاتفيا وابلغته بانها تروم الانتحار".واشار المصدر الى انه "تم اخذ نسخة من المكالمة بين الزوج وزوجته المنتحرة للمطابقة"، موضحا انه "تم التحفظ ع الزوج في احد مراكز الشرطة لحين اكمال التحقيقات".