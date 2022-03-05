بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة للفترة من 2022/2/26 ولغاية 2022/3/4.
الحصيلة ادناه:
1 تنفيذ اوامر قبض 1502
2 القبض مطلقي العيارات النارية 14
3 احالة متهمين الى المحاكم 295
4 القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 223
5 ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 12
6 اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 407
7 اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 437
8 مضاهات طبعات الاصابع 88
9 عدد طالبي النجدة 1473
10 حالات العنف الاسري 58
11 فض مشاجرات 851
12 ضبط عجلات مطلوبة 60
13 تبرع بالدم 20
14 القبض على المتسولين 287
15 القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 8
16 القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 24
17 طبع لوحات السيارات 18896
18 اصدار اجازات السوق 13753
19 اصدار سنوية السيارات 25778
20 مرافقة البعثات التنقيبية الاثارية 162