بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة للفترة من 2022/2/26 ولغاية 2022/3/4.

الحصيلة ادناه: 1 تنفيذ اوامر قبض 1502 2 القبض مطلقي العيارات النارية 14 3 احالة متهمين الى المحاكم 295 4 القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 223 5 ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 12 6 اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 407 7 اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 437 8 مضاهات طبعات الاصابع 88 9 عدد طالبي النجدة 1473 10 حالات العنف الاسري 58 11 فض مشاجرات 851 12 ضبط عجلات مطلوبة 60 13 تبرع بالدم 20 14 القبض على المتسولين 287 15 القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 8 16 القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 24 17 طبع لوحات السيارات 18896 18 اصدار اجازات السوق 13753 19 اصدار سنوية السيارات 25778 20 مرافقة البعثات التنقيبية الاثارية 162

